Любинский: антироссийская риторика не повлияла на симпатии австрийцев
Российский посол в Австрии заявил о провале попыток «отменить Россию»
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» констатировал, что несмотря на антироссийскую повестку в австрийских СМИ и политических кругах, попытки изолировать страну или «отменить» русскую культуру потерпели неудачу.
Дипломат назвал эти попытки «сокрушительным крахом» и подчеркнул сохранение глубоких симпатий к России среди австрийцев. Он отметил поток обращений граждан в посольство как доказательство интереса к сотрудничеству.
Высказывания прозвучали на фоне продолжающегося дипломатического напряжения между Москвой и ЕС. Любинский акцентировал, что культурные и гуманитарные связи оказываются устойчивее политических разногласий.
Ранее российский посол в Лондоне отверг домыслы об угрозе Москвы безопасности Британии.