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Российский посол в Австрии заявил о провале попыток «отменить Россию»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» констатировал, что несмотря на антироссийскую повестку в австрийских СМИ и политических кругах, попытки изолировать страну или «отменить» русскую культуру потерпели неудачу.

Дипломат назвал эти попытки «сокрушительным крахом» и подчеркнул сохранение глубоких симпатий к России среди австрийцев. Он отметил поток обращений граждан в посольство как доказательство интереса к сотрудничеству.

Высказывания прозвучали на фоне продолжающегося дипломатического напряжения между Москвой и ЕС. Любинский акцентировал, что культурные и гуманитарные связи оказываются устойчивее политических разногласий.

Ранее российский посол в Лондоне отверг домыслы об угрозе Москвы безопасности Британии.