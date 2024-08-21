Ливан призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

Ливан призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров. Такую мысль высказал посол ближневосточной страны в Москве Шауки Бу Нассар в интервью ТАСС .

Ливан всегда был сторонником мирного решения конфликтов, насколько бы сложными они ни были. Нассар привел цитату бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко о том, что «10 лет переговоров лучше, чем один день войны».

Дипломат из Ливана сказал, что надеется на мирное урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. Стороны должны принять политическое решение, которое остановит кровопролитие и приведет к стабилизации обстановки.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ не будет вступать в переговоры с Украиной на данном этапе. Причина в атаке ВСУ на Курскую область.