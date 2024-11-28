Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии
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Ливанская армия заявила, что Израиль несколько раз нарушил соглашение о перемирии в Ливане после его вступления в силу, сообщает ТАСС.
Ранее Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане. Еврейское государство пообещало вывести войска с оккупированной части территории республики.
По данным ливанской армии, Израиль нарушил соглашение о прекращении огня. Утверждается, что это произошло 27 и 28 ноября.
Так, согласно заявлению Ливана, Израиль нарушил границы воздушного пространства республики. Более того, данным ливанской армии, ЦАХАЛ нанес удары по ливанским территориям.
Утверждается, что для этого были использованы различные виды оружия.