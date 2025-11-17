Литва рассматривает возможность досрочного открытия границы с Белоруссией

Власти Литвы не исключают сценария, при котором закрытая с 29 октября граница с Белоруссией может быть открыта раньше установленного срока, сообщает ТАСС .

Как сообщил глава МИД прибалтийской республики Кестутис Будрис, вопрос досрочного открытия границы подлежит активному обсуждению.

«Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что текущая ситуация находится под контролем литовских властей, а работа аэропортов стабилизировалась.

Решение о приостановке автомобильного движения через границу было принято месяц назад под предлогом противодействия «контрабандному потоку» воздушных шаров со стороны Белоруссии.

Ранее возобновилось движение на белорусско-польской границе.