Литва рассматривает возможность досрочного открытия границы с Белоруссией
Власти Литвы не исключают сценария, при котором закрытая с 29 октября граница с Белоруссией может быть открыта раньше установленного срока, сообщает ТАСС.
Как сообщил глава МИД прибалтийской республики Кестутис Будрис, вопрос досрочного открытия границы подлежит активному обсуждению.
«Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что текущая ситуация находится под контролем литовских властей, а работа аэропортов стабилизировалась.
Решение о приостановке автомобильного движения через границу было принято месяц назад под предлогом противодействия «контрабандному потоку» воздушных шаров со стороны Белоруссии.
Ранее возобновилось движение на белорусско-польской границе.