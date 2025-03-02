Литва планирует закупить у Украины оружие на 20 млн евро для ВСУ

Власти Литвы планируют закупить у Киева оружие на 20 млн евро для передачи Вооруженным силам Украины, сообщает ТАСС .

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине», — заявили в Минобороны Литвы.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила, что оборонная промышленность Украины в будущем будет играть большую роль.

Ранее спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал создать альтернативу НАТО в виде военного союза государств, у которых есть выход в Балтийское море.

По словам политика, это станет неким «планом Б» в случае, если европейцы останутся без поддержки США. Сквернялис опасается, что Вашингтон «под давлением Москвы» может вывести воинские контингенты из Прибалтики.