Литва готова принять от Финляндии выпрыгнувшего из поезда гражданина России
Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас заявил, что Литва готова принять от Финляндии россиянина, который выпрыгнул из следовавшего по литовской территории транзитного калининградского поезда, сообщает ТАСС.
Сейчас Данила Мухаметов находится в Финляндии.
«Одно дело, если Мухаметов просит политического убежища. Другое дело, если он, по нашему мнению, незаконно пересек границу Литвы», — отметил Брадунас.
17 июня на подъезде к литовскому КПП у города Кибартай, было обнаружено, что в вагоне нет гражданина России 2004 года рождения. Это был Данила Мухаметов из Башкирии.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны.
