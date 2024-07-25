Литовкин: к обещанию начать наступление на Белгород надо отнестись серьезно

К словам пленного украинского солдата Дмитрия Ромаева о том, что ВСУ обещали начать наступление на Белгород, надо относиться очень серьезно, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю, к этому надо относиться очень серьезно, потому что украинская бандеровская власть пытается компенсировать неудачи на фронте террористическими ударами по российской территории. Рейд на Белгород, на все остальные приграничные области вполне возможен», — сказал Литовкин.

Он добавил, что это к тому же дает медийный отклик и стимулирует бандеровцев на дальнейшее сопротивление и наглые действия против российской армии.

«По поводу заявлений о том, что им будет все дозволено, то есть грабить и бесчинствовать, то в этом нет ничего удивительного. Это бандиты, а не регулярные войска. Они собственное население грабят, поэтому в отношении российского у них никаких ограничений нет», — отметил военный эксперт.

Ранее пленный Ромаев рассказал, что ВСУ планировали двинуться на Белгород после завоевания Волчанска. При этом командиры обещали дать солдатам полный карт-бланш на убийства, насилие, грабеж и другие противоправные действия по отношению к мирному населению.