Союзники Украины на Западе начинают сокращать поддержку ВСУ, несмотря на достаточные объемы вооружений на своих складах, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема. Его слова приводит РИА Новости .

«Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним. Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию», — указал эксперт.

Одной из причин снижения поддержки, по его словам, являются антиукраинские настроения, которые сегодня растут в западном обществе. Политики же не могут их игнорировать на фоне подготовки к выборам в Соединенных Штатах и Европе. Также не на руку Киеву играет отсутствие успехов на поле боя.

«Украине всегда недостает средств <...>, а российские войска продвигаются вперед. В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт», — резюмировал Гудема.

Москва неоднократно отмечала, что поставки Киеву оружия только затягивают конфликт. Также любые военные грузы автоматически становятся целями ВС РФ.