Lidovky: союзники Киева видят причины для сокращения поддержки
Союзники Украины на Западе начинают сокращать поддержку ВСУ, несмотря на достаточные объемы вооружений на своих складах, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема. Его слова приводит РИА Новости.
«Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним. Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию», — указал эксперт.
Одной из причин снижения поддержки, по его словам, являются антиукраинские настроения, которые сегодня растут в западном обществе. Политики же не могут их игнорировать на фоне подготовки к выборам в Соединенных Штатах и Европе. Также не на руку Киеву играет отсутствие успехов на поле боя.
«Украине всегда недостает средств <...>, а российские войска продвигаются вперед. В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт», — резюмировал Гудема.
Москва неоднократно отмечала, что поставки Киеву оружия только затягивают конфликт. Также любые военные грузы автоматически становятся целями ВС РФ.