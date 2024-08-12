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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал сократить военную помощь Украине, в том числе поставки оружия, сообщается в Telegram-канале «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».

По его мнению, дальнейшая поддержка Киева окажется безрезультативной. Кречмер отметил, что необходимо сосредоточиться на переговорах по решению конфликта на Украине.

Кроме того, он подчеркнул, что с начала конфликта призывал к дипломатическому решению вместо поставок оружия.

По его мнению, их надо ограничить.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил возможность переговоров с Украиной на фоне нападения на Курскую область. Он практически исключил этот вариант из-за атак ВСУ на мирных жителей.