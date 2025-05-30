По данным The New York Times , май 2024 года стал периодом наиболее интенсивного продвижения российских войск с ноября прошлого года. Ежедневно Вооружённые Силы РФ продвигаются вперёд в среднем на 14 километров, демонстрируя беспрецедентную динамику на фронте.

Основные успехи достигнуты на донецком направлении, где российским подразделениям удалось прорвать оборону противника между Покровском и Торецком. Параллельно открыт новый фронт в Сумской области, а концентрация около 50 тысяч военных вблизи Харькова свидетельствует о подготовке масштабных операций.

Западные аналитики расценивают текущее наступление как демонстрацию нежелания Москвы идти на перемирие в ближайшие 4-5 месяцев. Как отмечает политолог RAND Corporation Самуэль Чарап, Россия использует благоприятные погодные условия для создания переговорных козырей, следуя классической тактике «воевать и одновременно говорить».

Эксперты подчёркивают, что текущая эскалация не исключает возможности будущих переговоров, однако российское руководство явно стремится зайти в них с максимально выгодных позиций. Ситуация развивается по традиционному военному сценарию, где контроль над территорией перед началом переговорного процесса становится ключевым фактором. Украинская оборона между тем испытывает системные трудности на нескольких направлениях одновременно, что создаёт предпосылки для дальнейшего изменения линии фронта в пользу российских войск.