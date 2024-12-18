Лесюк рассказала, что сделало «Итоги года» с Путиным высокотехнологичными

Организаторы программы «Итоги года с Владимиром Путиным» впервые задействовали искусственный интеллект в подготовке к прямому эфиру. Таким образом, предстоящая прямая линия главы государства с Путиным станет самой высокотехнологичной, об этом в разговоре с РИАМО заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк.

Искусственный интеллект спрогнозировал актуальные вопросы для обсуждения в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». ИИ впервые был подключен к обработке вопросов для прямой линии с президентом, что выводит мероприятие на новый уровень, делая его высокотехнологичным.

«Такое решение, помимо прочего, оптимизирует процесс обработки обращений. Зачастую людей волнуют близкие по теме вопросы, и Gigachat может группировать их таким образом, чтобы адресат мог увидеть общую картину. Закономерно, что детей больше интересуют вопросы образования, молодежь — вопрос жилья, а людей серебряного возраста — социальная политика», — рассказала Лесюк.

Перечисленные темы отвечают на актуальные запросы людей в разных возрастных категориях: детям важно получить качественное образование, чтобы поступить в престижное учебное заведение после выпуска из школы; молодым людям важно иметь собственное жилье, чтобы вести независимую от родителей жизнь; людям предпенсионного и пенсионного возраста важно обеспечить себе достойную старость.

Не меньше ждут Прямой линии иностранные слушатели, поскольку в рамках мероприятия будут затрагиваться международные отношения и внешнеполитические взгляды России. В международной повестке одними из наиболее обсуждаемых станут вопросы, связанные с СВО и урегулированием российско-украинских отношений, итоги выборов в США и победа Дональда Трампа, а также смена политического руководства в Сирии и уход с поста Башара Асада.

Ранее сообщалось, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфиры федеральных телеканалов 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Телевизионщики заложили на эфир три часа. Жители России уже направили главе государства более 1,5 млн вопросов.