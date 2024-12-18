Политолог: 1,5 млн вопросов говорят о важности диалога россиян с Путиным

Согласно последним данным, жители России направили 1,5 млн вопросов президенту страны Владимиру Путину, который 19 декабря в прямом эфире будет общаться с гражданами. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко в разговоре с РИАМО отметил, что такое количество вопросов свидетельствует о том, что люди заинтересованы в диалоге с главой государства.

«Прямая линия, как мы привыкли ее называть, — это уникальный формат, позволяющий выстраивать открытый двусторонний диалог с людьми. Через звонки, социальные сети, СМС-сообщения и иные каналы связи россияне могут высказать все свои проблемы и запросы, которые будут учтены и проработаны командой президента», — отметил Коваленко.

В этом году подготовка к прямой линии Путина проходила с использованием современных технологий — искусственного интеллекта GigaChat от Сбера. Россия стала первой страной, которая задействовала ИИ в подготовке к программе такого формата, аналогичные инструменты не использовались даже в передовых странах мира.

Ключевые вопросы, волнующие граждан, сосредоточены вокруг повседневных забот. Молодое поколение озабочено решением жилищного вопроса, в то время как пожилые люди проявляют повышенный интерес к сфере здравоохранения.

Ожидается, что многие из обсуждаемых тем послужат катализатором для разработки новых государственных инициатив и программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Подобная практика уже доказала свою эффективность в прошлом, когда вопросы, поднятые во время прямых линий с президентом, находили отражение в последующих политических решениях.

На предстоящем мероприятии «Итоги года» будет обеспечено международное присутствие, включая представителей западных СМИ. Это подчеркивает значимость события и интерес к нему со стороны мирового сообщества.

Россия демонстрирует полную открытость к диалогу, не избегая даже самых острых тем. Это наглядно показывает решение президента Путина дать интервью западным медиа, несмотря на то, что российские СМИ сталкиваются с серьезными ограничениями в Европе и США. Ключевой темой беседы, вероятнее всего, станет ход специальной военной операции — вопрос, который сейчас волнует мировую общественность больше всего. Такая позиция России свидетельствует о готовности к честному и прямому разговору, без утаивания неприятных моментов.

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа эфирного времени. В 2023 году прямая линия с Путиным длилась 4 часа 4 минуты.