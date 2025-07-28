Ле Пен назвала сделку Евросоюза и США «капитуляцией» Франции

Лидер французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о провале торгового соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщает Газета.ru .

«Сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, — политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала она в в соцсети X.

По ее мнению, ЕС получил худшие условия, чем Великобритания.

«Франции придется ежегодно импортировать из США газ и оружие на сотни миллиардов евро. Это капитуляция нашей промышленности и потеря энергетического суверенитета», — отметила она.

Американский президент Дональд Трамп 27 июля встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Там же он успел пообщаться с журналистами, где заявил, что Вашингтон и Евросоюз договорились о торговой сделке.

В результате, по словам Трампа, европейские страны разрешат американским товарам поступать на свою территорию с нулевой ставкой — без налогов. Кроме того, Европа согласилась приобрести у США энергоносители на 750 млрд долларов. При этом не уточняется, какого размера будет пошлина для Европы.