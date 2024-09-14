Le Monde: во Франции испугались предупреждения Путина о ракетах для ВСУ

Во Франции политики внимательно прислушались к предостережению главы РФ Владимира Путина о том, что Западу нельзя разрешать ВСУ наносить удары вглубь российской территории, иначе это приведет к эскалации украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Monde, которая получила данные от дипломатического источника.

Он отметил, что Западу нужно предпринять любые попытки во избежание третьей мировой войны. При этом Франция не озвучивала официальную позицию по поводу использования ВСУ дальнобойных ракет.

Le Monde не исключает, что президент Эммануэль Макрон говорил с украинским лидеров Владимиром Зеленским по поводу выдачи Украине разрешения на использование вооружения для ударов вглубь РФ.

Однако на официальном уровне информация не подтверждается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если на территорию России полетят дальнобойные ракеты НАТО, это будет расцениваться, как атака со стороны Североатлантического альянса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что его заявление было услышано и достигло адресата.