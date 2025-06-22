Генассамблея ООН в феврале одобрила украинскую резолюцию с осуждением РФ, и американской документ, оказавшийся сильно короче. При этом Совбез ООН принял только версию Штатов, сообщает РБК .

Как пишет Le Monde, ссылаясь на британских и французских чиновников, за несколько дней до голосования в ООН временный поверенный в делах США при ООН Дороти Шеа рассказала коллегам из Франции и Британии Николя де Ривьеру и Барбаре Вудворд, что Штаты попросили Украину отозвать свой проект, а еще рассчитывают, что ЕС поддержат американский вариант документа.

Де Ривьер посчитал, что Киев откажется о предложения, и спросил, в чем суть проекта Вашингтона. «Мир, а не война», — ответила Ши. Тогда дипломат уточнил, не является ли документ американо-российским. При этом позже еврочиновники подтвердили, что Штаты действительно обсуждали резолюцию с РФ.

В ходе голосования в Генассамблее ООН Франция внесла в проект США несколько поправок, например, о территориальной целостности Украины. Штаты сначала отказались их включить, но затем согласились. В итоге американская резолюция так поменялась, что США не стали за нее голосовать. Проект Украины там приняли без изменений.

После этого Совет Безопасности ООН принял резолюцию США в ее первоначальном виде, не приняв поправки, внесенные ЕС. За этот вариант документа проголосовали 10 членов СБ, а страны Европы воздержались.