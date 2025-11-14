Эксперт: в Европе только Финляндия подготовилась к конфликту с Россией

Французская газета Le Monde сообщила, что среди европейских стран только Финляндия по-настоящему готова к возможному военному конфликту с Россией, сообщает «Царьград» .

Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн заявил, что Финляндия остается единственной страной Европы, которая действительно готова к войне. По его словам, лидеры европейской оборонной промышленности ранее не допускали возможности военного конфликта.

«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — написал Кауфманн.

Журналист отметил, что после начала конфликта на Украине военные бюджеты европейских стран увеличились, однако рост оказался неравномерным. Кроме того, Кауфманн обратил внимание на проблемы с логистикой и недостаточную координацию между оборонными предприятиями Европы.

По мнению обозревателя, эти факторы мешают странам региона эффективно подготовиться к возможным угрозам.

