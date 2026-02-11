Лавров жестко отреагировал на стремление НАТО усилить влияние в Евразии

сегодня в 17:22

РФ тревожат планы стран НАТО по установке собственных инструментов влияния на Евразийском континенте. Задача Москвы — создать структуру, которая будет общеконтинентальной, без влияния внешних государств, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, сообщает РИА Новости .

«Здесь в практическом плане очень большую тревогу вызывает откровенное провозглашенное намерение НАТО устанавливать свои инструменты влияния на всем Евразийском континенте», — добавил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что РФ и дальше придерживается количественных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Россия планирует делать это до тех пор, пока США не начнут превышать лимиты.

Лавров добавил, что в сфере стратегической стабильности ситуация оказалась непростой. В ее деградации иностранные политики пытаются обвинить Россию.

