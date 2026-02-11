Лавров: запрет на превышение лимитов ДСНВ работает, пока США его соблюдают

Россия и дальше придерживается количественных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Страна будет делать это до тех пор, пока США также не превышают лимиты, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Наблюдается непростая ситуация в области стратегической стабильности. В ее деградации западные политики пытаются обвинить РФ, отметил глава МИД России.

«Между тем выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по Договору о стратегических наступательных вооружениях заложенных в нем центральных количественных ограничений была оставлена без официального ответа американской стороной», — добавил Лавров.

Мораторий со стороны РФ сохранится. Однако он будет действовать до того момента, пока Соединенные Штаты не будут превышать эти ограничения.

