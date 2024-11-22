Лавров: Зеленский испугался ответа Москвы на удары западными ракетами вглубь РФ

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение западных дальнобойных ракет по территории РФ, сообщает РИА Новости .

Лавров прокомментировал реакцию Зеленского на удар баллистической ракетой «Орешник» по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, который стал ответом на атаку ВСУ с помощью дальнобойных ракет по Брянской и Курской областям.

По словам главы МИД РФ, после применения «Орешника» Зеленский испугался и начал «обвинять своих хозяев» в том, что те оставляют его безоружным перед подобными действиями со стороны РФ.

Лавров назвал такую реакцию хорошим результатом. Он отметил, что президенту Украины полезно «ощущать на своей шкуре» нынешние сложившиеся реалии.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации украинского конфликта. Он посоветовал задуматься об этом лидерам тех стран, которые планируют использовать против РФ свое вооружение.