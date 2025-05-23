Лавров: западные лидеры поставили репутацию на втягивание Европы в войну с РФ

Западноевропейские лидеры привыкли жить при администрации бывшего президента США Джо Байдена и даже поставили свою репутацию на то, чтобы втянуть европейские страны в войну против России. Теперь же они пытаются сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной, такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РЕН ТВ .

«Им (западным лидерам — ред.) было удобно при администрации Джо Байдена. Они хотели именно того, чтобы все западное сообщество сохраняло единство в борьбе с Россией (как они декларировали) с целью нанести России „стратегическое поражение“ на поле боя», — заявил Лавров.

Глава российского МИД отметил, что лидеры, в том числе Германии, Великобритании, Франции и Бельгии, все еще мечтают, что смогут переломить текущую позицию американского президента Дональда Трампа и настроить его против Москвы и тем самым разделить с США ответственность за украинский кризис, так как любят перекладывать ответственность. Однако в этот раз такой маневр вряд ли получится, считает Лавров.

Ранее эксперты сообщили, что Дональд Трамп начал делать ставку на восстановление здорового диалога с Москвой и сотрудничества между странами.