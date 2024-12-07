Лавров: западные эксперты изучают зону поражения «Орешника» из Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал данные журналиста, который, сославшись на военных экспертов, сообщил зону поражения российского оружия «Орешник» с территории Белоруссии, где его могут разместить, пишет РИА Новости .

Один из представителей СМИ сообщил Лаврову, что если «Орешник» разместят в Белоруссии, то в зоне поражения окажется вся Европа и военные базы НАТО на Ближнем Востоке. Такое мнение журналист получил от военных экспертов, но не уточнил, у каких.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну, я уверен, что западные тоже считают», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить новый «Орешник» в его стране. Путин ответил, что это будет возможным не раньше во второй половине следующего года.