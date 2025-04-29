Лавров заявил о понимании США, что нельзя допустить третью мировую войну

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действующая администрация Америки прекрасно понимает, что ни в коем случае нельзя допустить начало третьей мировой войны, так как ядерную войну невозможно выиграть. Об этом, по его словам, свидетельствуют заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который предостерегал страны Запада от науськивания Украины на продолжение боевых действий, пишет ТАСС .

«Понимание того, что третья мировая война недопустима, проявляется и во многих других странах, которые в БРИКС не входят, в том числе это понимание проявляется и в заявлениях руководства США», — сказал Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

В январе 2022 года лидеры постоянных членов Совета Безопасности ООН заявили, что необходимо приложить все усилия, чтобы никогда не было развязано ядерное противостояние, так как эту войну не сможет выиграть никто.

При этом Лавров отметил, что сил только БРИКС по недопущению третьей мировой войны на сегодняшний день недостаточно. Он считает, что настало время, когда пора закреплять страны ядерной пятерки на позиции, когда они будут вместе работать на недопущение ядерного конфликта.

Ранее Лавров заявил, что предложение президента России Владимира Путина установить перемирие в честь 80-летия Великой Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.