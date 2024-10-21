Лавров заявил, что Запад и Киев должны отказаться от идеи приема Украины в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет русского языка на Украине и идея ее вступления в НАТО неприемлемы. По его словам, от этого необходимо отказаться, пишет ТАСС .

Он отметил, что права русскоязычного населения Украины «растоптаны», а русская культура запрещена.

Глава МИД России указал на то, что в Киеве изданы нормативные акты, прекращающие любую культурную деятельность на русском языке. «Это неприемлемая реальность на земле. Как и сохраняющееся и декларируемое Киевом и Западом намерение сделать Украину членом НАТО», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина может получить приглашение о вступление в НАТО от президента США Джо Байдена в его переходный период, если на ноябрьских выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис.