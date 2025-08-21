Лавров заявил, что Киев не заинтересован в устойчивом урегулировании конфликта

Действия Украины показывают, что она не хочет устойчивого завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

По его словам, киевские власти комментируют нынешнюю ситуацию «весьма специфическим образом». Они прямо показывают, что не заинтересованы в долгосрочном урегулировании кризиса.

Также Лавров отметил, что Киев пытается подорвать усилия РФ и США, направленные на решение проблемы. Таким же занимается и «коалиция желающих».

Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, на саммите РФ и США на Аляске был достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Однако после него представители ЕС поехали вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белый дом и там попытались «продвигать свою повестку дня».