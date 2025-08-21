Лавров заявил, что Киев не заинтересован в устойчивом урегулировании конфликта
Фото - © РИА Новости
Действия Украины показывают, что она не хочет устойчивого завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его словам, киевские власти комментируют нынешнюю ситуацию «весьма специфическим образом». Они прямо показывают, что не заинтересованы в долгосрочном урегулировании кризиса.
Также Лавров отметил, что Киев пытается подорвать усилия РФ и США, направленные на решение проблемы. Таким же занимается и «коалиция желающих».
Вместе с тем, как подчеркнул Лавров, на саммите РФ и США на Аляске был достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Однако после него представители ЕС поехали вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белый дом и там попытались «продвигать свою повестку дня».