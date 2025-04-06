Лавров во время поздравления сказал, что Симоньян — авторитетный журналист
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения. Дипломат подчеркнул, что она — один из самых авторитетных журналистов РФ, сообщает РИА Новости.
Лавров также заявил, что Симоньян — эрудированный человек. Она проявляет неравнодушие во время работы.
В МИД РФ положительно оценивают действия Симоньян. Они позволяют делать позицию России более крепкой.
Ранее Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги.