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Лавров во время поздравления сказал, что Симоньян — авторитетный журналист

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения. Дипломат подчеркнул, что она — один из самых авторитетных журналистов РФ, сообщает РИА Новости .

Лавров также заявил, что Симоньян — эрудированный человек. Она проявляет неравнодушие во время работы.

В МИД РФ положительно оценивают действия Симоньян. Они позволяют делать позицию России более крепкой.

Ранее Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги.