Лавров: в плане США говорится об обеспечении на Украине прав нацменьшинств

Предложения, представленные специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву, акцентируют внимание на важности защиты прав национальных общин и обеспечения свободы вероисповедания на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости .

«В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил (в Москву — ред.), которые обсуждались подробно с президентом РФ (Владимиром Путиным — ред.), специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — уточнил Лавров, выступая в Совете Федерации.

2 декабря Путин провел встречу в Кремле со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем президента США, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Приезд представителей США в Россию был связан с обсуждением предложенного США мирного урегулирования украинского конфликта. Как отметил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре блока, предложив рассматривать их по отдельности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США находятся в постоянном контакте, но в настоящее время Москва ждет от Вашингтона итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом.

