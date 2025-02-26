Лавров считает, что на Украине не должно остаться расистских законов
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По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, то, что останется от Украины, должно быть освобождено от расистских законов, сообщает ТАСС.
«Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — уточнил Лавров.
Он подчеркнул, что просто размещением войск решить проблему не получится, там следует говорить о первопричинах конфликта.
По его словам, Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев из ЕС на территории Украины.
Ранее Лавров исключил вероятность остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения с РФ.