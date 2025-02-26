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Лавров считает, что на Украине не должно остаться расистских законов

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, то, что останется от Украины, должно быть освобождено от расистских законов, сообщает ТАСС .

«Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре», — уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что просто размещением войск решить проблему не получится, там следует говорить о первопричинах конфликта.

По его словам, Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев из ЕС на территории Украины.

Ранее Лавров исключил вероятность остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения с РФ.