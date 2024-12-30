Лавров: Россия не примет участие в «саммите мира»
Москва не примет участие в «саммите мира» с ультиматумом и Зеленским
Россия не станет принимать участие в «саммите мира», где ей могут предъявить некий ультиматум, заявил в интервью ТАСС по итогам года министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в „саммите мира“, даже если получим приглашение», — подчеркнул Лавров.
Дипломат отметил, что подготовка к встрече идет на фону обсуждения так называемой «формулы Владимира Зеленского».
«В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго „саммита мира“. Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось о повторном проведении «саммита мира» в Швейцарии.