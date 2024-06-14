Лавров: Россия не будет ни за кем бегать после выступления Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не будет ни за кем бегать, текст выступления главы государства Владимира Путина в зарубежных столицах передадут послам, сообщает РБК.

По словам Лаврова, МИД ждет, что реакция на выступление все-таки последует. Таким образом глава дипведомства ответил на вопрос, ожидаются ли контакты по поводу условий для переговоров с Украиной, которые назвал Путин.

Ранее президент России заявил, что Москва вновь делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Если в Киеве и западных странах от него откажутся, то ответственность за продолжение кровопролития будет только на их совести.

Речь идет не о заморозке конфликта для того, чтобы Запад перевооружил ВСУ, а о полном его прекращении, подчеркивал Путин.