Лавров: Россия не будет ни за кем бегать после выступления Путина
Фото - © Алексей Майшев, «Россия сегодня»/Сайт президента России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не будет ни за кем бегать, текст выступления главы государства Владимира Путина в зарубежных столицах передадут послам, сообщает РБК.
По словам Лаврова, МИД ждет, что реакция на выступление все-таки последует. Таким образом глава дипведомства ответил на вопрос, ожидаются ли контакты по поводу условий для переговоров с Украиной, которые назвал Путин.
Ранее президент России заявил, что Москва вновь делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Если в Киеве и западных странах от него откажутся, то ответственность за продолжение кровопролития будет только на их совести.
Речь идет не о заморозке конфликта для того, чтобы Запад перевооружил ВСУ, а о полном его прекращении, подчеркивал Путин.