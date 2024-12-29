Лавров: РФ придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Российской Федерации придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как сейчас он почти нежизнеспособен, но еще действует, сообщил руководитель МИД страны Сергей Лавров.

«США высокомерно проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Как напомнил Лавров, ранее глава государства Владимир Путин заявил, что страна будет на такое поведение Штатов реагировать, причем реакцию можно ждать соразмерную.

Он подчеркнул, что недавнее испытание новой российской гиперзвуковой системы «Орешник», которое ВС РФ провели в боевых условиях, убедительно показало Западу и его партнерам возможности страны и ее решимость в исполнении компенсирующих мер.

Ранее Лавров подчеркнул, что Штаты и Североатлантический альянс получат решительный отпор от РФ, если будут создавать для страны новые ракетные угрозы.