Лавров: РФ не против проявить гибкость по некоторым поднятым Трампом вопросам

РФ согласна проявить гибкость по некоторым вопросам, которые поднял американский президент Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске в США. Об этом в интервью NBC рассказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Lenta .

Трамп после саммита в Анкоридже перечислил ряд пунктов, которые объединяют РФ и США. По ряду из них Москва согласилась проявить некоторую гибкость.

Лавров добавил, что Трамп затем говорил о вопросах, связанных с территориями, принятием Украины в НАТО и иных важных для РФ принципах на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главами государств ЕС в Вашингтоне. По словам министра иностранных дел России, руководитель соседней страны отказался от всех предложений.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал европейским партнерам, что Вашингтон может принять участие в обеспечении безопасности Украины, если та подпишет мирный договор с РФ. Однако ключевую ответственность за это будут нести государства ЕС.