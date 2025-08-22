США отдают Европе ведущую роль в обеспечении гарантий мира на Украине

CNN: США ожидают, что ЕС возьмет на себя ответственность за безопасность Украины

Соединенные Штаты проявляют готовность внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины после достижения мирного соглашения с Россией, но ожидают, что ключевую роль в этом процессе сыграют европейские государства, сообщает Infox со ссылкой на CNN.

США отказываются от лидерства в обеспечении Украины гарантиями безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио довел до сведения европейских партнеров, что Вашингтон готов участвовать в обеспечении безопасности Украины в случае мирного урегулирования с Россией. При этом предполагается, что основная ответственность ляжет на плечи европейских стран.

Встреча консультантов по вопросам национальной безопасности, где Рубио совмещает свои обязанности с должностью госсекретаря, прошла 21 августа. Накануне, 20 августа, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн провел переговоры с министрами обороны европейских государств. В тот же день состоялось расширенное совещание глав оборонных ведомств стран НАТО.

США могут предоставить дроны вместо истребителей

Один из информированных источников издания отметил, что конкретная форма участия США в предоставлении гарантий безопасности пока находится в стадии обсуждения. В частности, рассматривается возможность предоставления воздушной поддержки европейским войскам, причем предпочтение отдается использованию беспилотных летательных аппаратов вместо истребителей.

По информации телеканала, американские летчики могут быть привлечены к выполнению наблюдательных полетов над территорией Украины, что позволит получать качественные фотоснимки с линии фронта. Это рассматривается как «промежуточный вариант», исключающий прямое участие американских истребителей.

Другой источник CNN подчеркнул, что беспилотники, возможно, не обладают достаточной скоростью для выполнения подобных задач. В то же время заявления Трампа об отсутствии планов по отправке американских войск на Украину не исключают присутствие американских пилотов в воздушном пространстве страны, отметил осведомленный чиновник.

Какие гарантии безопасности могут предоставить Украине?

Ранее стало известно, что руководители военно-оборонительных штабов Украины, США и пяти других стран, а также верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, разработали военные планы в рамках усилий по мирному урегулированию. По данным The Wall Street Journal, госсекретарь США возглавит эту группу.

The Times сообщала о существовании четырех вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, в рамках которых Соединенные Штаты могут предоставить как военную, так и разведывательную помощь. Президент России Владимир Путин выражал согласие с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии, подразумевающие размещение иностранных войск на украинской территории, и призвал вернуться к договоренностям, достигнутым в Стамбуле в 2022 году.

Дополнительно эксперты подчеркивают, что эффективное взаимодействие между США и европейскими странами в сфере безопасности способно существенно повысить обороноспособность Украины. Ключевыми аспектами этого сотрудничества могут стать совместные учения, обмен разведывательными данными и разработка передовых технологий для защиты воздушного пространства Украины. Кроме того, подчеркивается, что любой план по обеспечению безопасности будет напрямую зависеть от результатов политических переговоров и условий, которые будут предложены России в рамках мирного процесса.