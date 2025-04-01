Лавров рассказал, соблюдает ли Киев недавние договоренности по прекращению огня

Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил президенту России Владимиру Путину, как обстоят дела с соблюдением договоренностей о временном прекращении огня по энергообъектам в рамках украинского конфликта.

Видео ответа министра опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Путина заинтересовал вопрос соблюдения договоренностей о временном прекращении огня по энергообъектам, на которое Украина и РФ согласились по предложению США.

По словам министра обороны Андрея Белоусова, мораторий на атаки по российским энергетическим объектам Киев не соблюдает. Он перечислил объекты, которые были целями украинских сил.

Лавров же добавил, что российская армия соблюдает команду о прекращении атак по украинским энергообъектам, которую Путин дал 18 марта в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом. С тех пор РФ придерживается всех договоренностей.

Тот перечень нарушений, который привел Белоусов, Россия передала помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, госсекретарю Марко Рубио, а также российским представителям в ООН и ОБСЕ.

Также Путину доложили о работе по «оживлению» черноморской инициативы, которую РФ обсудила с США в ходе переговоров в Эр-Рияде. Лавров заявил, что России нужны «не пустые обещания, а конкретные дела» в отношении доступа в порт и нормальных ставок фрахта. Американская сторона сейчас изучает все предложения российской делегации.