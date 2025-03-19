Песков: Россия сбила свои дроны и продемонстрировала соблюдение договоренностей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продемонстрировала свою приверженность соглашениям, достигнутым между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, перехватив БПЛА, которые были направлены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, сообщает ТАСС .

«После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что по приказу президента РФ Владимира Путина о прекращении огня средства ПВО сбили 7 беспилотников, которые должны были атаковать энергетическую инфраструктуру в Николаевской области Украины.

Так, шесть дронов были перехвачены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», еще один — дежурным истребителем Воздушно-космических сил России.