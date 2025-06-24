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Подходы стран ЕС к украинскому конфликту постоянно видоизменяются. Это говорит о провале их первоначальной задумки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает газета «Ведомости» .

Глава МИД РФ напомнил, что после старта специальной военной операции европейские лидеры «кричали» о необходимости нанести России стратегическое поражение. Затем они изменили позицию.

Их лозунг стал звучать так: «Россия не должна победить на Украине». Сейчас же Европа требует немедленного перемирия без предварительных условий.

Причем еще несколько лет назад, как отметил Лавров, украинский президент Владимир Зеленский отказывался от прекращения огня.

Российский министр указал на то, что западная стратегия потерпела очевидное фиаско, однако ЕС «по-прежнему старается».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что даты 3-го раунда переговоров с Украиной должны появиться на этой неделе. Он заявил, что Москва продолжает вести диалог с украинской стороной.