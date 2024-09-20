Лавров: Путин пошутил о поддержке Москвой Харрис

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Лавров объяснил шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах в США

Президент России Владимир Путин проявил присущее ему хорошее чувство юмора, говоря о «поддержке» кандидата в президенты США Камалы Харрис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора», — сказал Лавров, его слова цитирует РИА Новости.

По словам главы МИД, российскому государству нет причин реагировать на избирательные компании в США, так как там правила устанавливает «пресловутое глубинное государство», сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин указал на Камалу Харрис как на приоритетного для России кандидата, так как она «заразительно смеется».