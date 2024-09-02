Лавров прокомментировал причины задержания основателя Telegram Дурова
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Основатель Telegram Павел Дуров проявил чрезмерное количество свободы. Об этом во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что Дуров довольно медленно прислушивался к рекомендациям Запада по поводу того, как ему модерировать Telegram.
По словам Лаврова, дело в том, что спецслужбы не очень церемонятся с другими соцсетями. Было очевидно, что за его мессенджером однажды «придут» так же, как и за конкурентами.
Министр предложил разработать принципы регулирования социальных сетей - они не должны создавать угроз кому-либо.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что к Дурову в России были вопросы. Однако его никто не арестовывал.