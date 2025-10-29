Лавров прокомментировал «поворот» Трампа по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором прокомментировал эволюцию позиции президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС .

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что во время августовской встречи с президентом России Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже американский лидер выступал за достижение долгосрочного устойчивого мира, однако сейчас его риторика изменилась.

«Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже „отработаны“ и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу в целях продолжения „накачки“ оружием», — заявил Лавров.

выразил надежду, что логика установления прочного мира, озвученная Трампом на Аляске, в конечном итоге возобладает. Российская сторона, по словам главы МИД, верит в искреннее желание американского президента добиться урегулирования, а не создания условий для продолжения военных поставок Киеву.

23 октября Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, объяснив это решение отсутствием уверенности в достижении поставленных целей, однако не исключил возможности проведения саммита в будущем.