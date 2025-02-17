Лавров призвал Сербию укреплять фундамент двусторонних отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел переговоры в Москве с сербским коллегой Марко Джуричем. Во время произнесения вступительной речи он призвал укреплять очень прочный материальный фундамент отношений между странами, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров сказал, что рад видеть Джурича в российской столице. РФ ценит отношения с Сербией, они были испытаны довольно непростыми временами.

Министр иностранных дел России призвал объединить усилия с Сербией, чтобы не допустить повторения событий времен Великой Отечественной войны. Тогда пострадало большое количество советских народов, а также многие жители Сербии.

Глава МИД РФ добавил, что Москва и Белград будут и дальше отстаивать пункты Устава ООН. Также Лавров отметил, что в интересах России и Сербии продолжать укреплять отношения в таких областях, как торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о планах приехать на Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.