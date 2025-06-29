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Лавров пожаловался, что работает на озере Иссык-Куль в Киргизии вместо отдыха

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что ему бы хотелось отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии. Он сожалеет, что там ему предстоит работать, сообщает РИА Новости .

Лавров приехал с официальный визитом в Киргизию 29 июня. Он продлится два дня.

Министр иностранных дел России собирается встретиться с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и главой МИД страны. Также Лавров поучаствует в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Глава МИД РФ отметил, что повестка дня у него насыщенная.

«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — пошутил Лавров на переговорах с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Ранее Лавров сказал, что Запад догадывается — у него не получится нанести стратегическое поражение России. Однако для этих целей он пытается использовать украинский режим.