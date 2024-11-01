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Лавров посетит страну ЕС впервые с начала спецоперации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что глава МИД России Сергей Лавров планирует в ближайшее время посетить Мальту. Это станет его первым визитом в страну ЕС с начала СВО, сообщают « Ведомости ».

Лавров намерен принять участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

По словам Захаровой, дополнительные практические подробности, приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время.

Последний визит главы МИД РФ в страну ЕС состоялся в декабре 2021 года, когда он прибыл на такую же встречу СМИД ОБСЕ в Стокгольм.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал слово «безумцы», комментируя заявления о возможностях Украины создать свое ядерное оружие. По мнению главы российской дипломатии, у киевского режима «ничего никогда не выйдет».