Лавров подчеркнул важность прекращения применения силы в районе Красного моря

сегодня в 10:07

В рамках телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо немедленно прекратить применение силы в регионе Красного моря, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Рубио и Лавров провели телефонный разговор. При разговоре Рубио проинформировал Лаврова о начале операции США, направленной против хуситов в Йемене.

В ответ глава российского МИД подчеркнул важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы найти решения, которое исключит дальнейшее кровопролитие.

Кроме того, стороны обсудили конкретные вопросы реализации взаимопониманий, достигнутые на встрече делегация двух страны 18 февраля в Эр-Рияде.