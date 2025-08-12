сегодня в 20:05

Лавров обсудил с Рубио подготовку к саммиту РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили подготовку к предстоящим 15 августа переговорам лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

В МИД РФ отметили, что политики подтвердили настрой на успешное проведение встречи. Они обсудили отдельные аспекты подготовки мероприятия.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. По данным Кремля, лидеры в том числе обсудят варианты достижения мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается признавать итоги саммита США и России. По его словам, решать судьбу Украины без нее самой бессмысленно.