Лавров объяснил, почему США вначале сопротивлялись Трампу

Американские консерваторы изначально испугались того, что президент США Дональд Трамп направит страну по другому пути, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров выступил на «Форуме будущего — 2050», который проходит в Москве 9–10 июня. Основные темы мероприятия: гонка за Марс, войны будущего и культурный код.

«Для страны (США – ред.), которая десятилетиями развивалась по наезженной колее, приход яркого и нестандартного деятеля к руководству государством вызывает подспудные процессы, направленные на то, чтобы жить, как привыкли. <…> Я думаю, это не только для Соединенных Штатов характерно», — сказал Лавров в ходе панельной дискуссии «Многополярный мир в XXI веке».

Ранее Лавров заявил, что Запад вольно толкует международные правовые акты, в том числе устав ООН. Он также подчеркнул, что в уставе ООН сказано о том, что все угрозы войн должны быть ликвидированы. Глава МИД РФ напомнил, что через принцип самоопределения народов от Сербии смогли отсоединить Косово.