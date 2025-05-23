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Лавров: новый раунд переговоров с Украиной состоится, и это уже позитивно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что следующий раунд переговоров с представителями Украины состоится. Он считает это позитивным моментом, сообщает РИА Новости .

При этом вероятность организации переговоров в Ватикане Лавров считает нереалистичной. Он добавил, что РФ подготавливает меморандум по урегулированию украинского кризиса.

Первые переговоры между Россией и Украиной после трехлетнего перерыва прошли в турецком Стамбуле 16 мая.

Ранее Wall Street Journal писал, что следующая встреча представителей Москвы и Киева может пройти в Ватикане в июне 2025 года. США якобы собирались отправить на них специального представителя президента Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио.