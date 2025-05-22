WSJ: новый этап переговоров РФ и Украины может пройти в Ватикане в июне

Следующая встреча российской и украинской делегаций может состояться в Ватикане, от США в ней планируют участвовать спецпредставитель президента Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, сообщает РБК .

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами стран ЕС по телефону 18 мая сказал, что на эти переговоры приедут Кит Келлог и Марко Рубио.

Также еще одна беседа прошла 19 мая, в день разговора американского президента с лидером РФ Владимиром Путиным. В ней участвовали глава Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Некоторые из собеседников подчеркнули, что результатом встречи делегаций в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Трамп ответил, что ему не нравится термин «безусловный», и в итоге лидеры ЕС уступили.

Ранее официальные лица Италии подтвердили, что готовы обеспечить безопасный проезд дипломатической миссии РФ в Ватикан, несмотря на действующие санкции Евросоюза.

Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле 16 мая. Глава делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что Москва и Киев договорились в будущем обсудить, как можно прекратить огонь.