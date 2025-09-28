Лавров не стал переходить на английский язык на выступлении на ГА ООН

Лавров на ГА ООН отказался отвечать на вопрос репортера Sky News на английском

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не согласился ответить на вопрос журналиста британского Sky News на английском языке, хотя тот просил об этом. Дипломат напомнил, что русский имеет статус официального в организации, и он будет разговаривать на нем, сообщает РБК со ссылкой на запись встречи на сайте Организации Объединенных Наций.

Лавров напомнил журналистку Sky News, что они находятся в здании ООН. Там русский обладает таким же статусом, как и английский язык.

«Поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал глава МИД РФ.

Журналист Sky News попросил Лаврова прокомментировать слова президента Соединенных Штатов о том, что Россия якобы «бумажный тигр» с «ужасной экономикой». Дипломат сказал, что в рамках публичной дипломатии могут использоваться разные приемы, инструменты и способы.

