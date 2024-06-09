Лавров назвал ложью отрицание Франции о присутствии ее инструкторов на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что власти Франции намеренно обманывают мир, когда заявляют, что на Украине нет их инструкторов, пишет Life.ru .

«Посмотрите, как завибрировали наши французские коллеги! Премьер-министр вдруг стал говорить, что у них там нет инструкторов. Это неправда. И они это знают», — заявил Лавров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы создать в Евросоюзе коалицию. Ее целью была бы отправка инструкторов на Украину.

Германия в числе первых отреагировала на инициативу Макрона. В Берлине заявили, что не готовы вступать в подобную коалицию.