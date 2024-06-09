Германия не поддерживает создание коалиции для отправки инструкторов в Киев

В Германии не поддерживают идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов в Киев, сообщает ТАСС.

По данным газеты Welt am Sonntag, власти ФРГ, Италии и Испании переживают за то, что обучение на месте грозит риском эскалации. Это глубже втянет страны Запада в украинский конфликт.

Венгрия на встрече министров обороны ЕС в конце мая уточнила, что у Украины нет реальных шансов победить Россию в этом конфликте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал освободить арестованного в России француза Лорана Винатье.