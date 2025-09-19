Лавров назвал четыре ключевые позиции России по Украине и Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе для иностранных послов озвучил четыре главные позиции Москвы по ситуации на Украине, отношениям с США и Европой, а также оценил перспективы урегулирования конфликта, сообщает «Царьград» .

Лавров на встрече с зарубежными дипломатами обозначил, что попытки Запада повлиять на Россию через экономические выгоды или восстановление торговли не приведут к изменению позиции Москвы по Украине. Министр подчеркнул, что санкционное давление не оказывает решающего влияния на российскую экономику.

Глава МИД России заявил, что возможное появление европейских военных контингентов на территории Украины будет рассматриваться как оккупация, а такие силы станут легитимной военной целью для России. Лавров также раскритиковал идеи создания бесполетной зоны над Украиной и назвал подобные инициативы элементом психологической войны.

В ходе выступления Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа осознает невозможность возвращения территорий, проголосовавших за присоединение к России, под контроль Киева. По его словам, команда Трампа считает недопустимыми нарушения прав человека, включая запрет канонической Украинской Православной Церкви.

Министр добавил, что урегулирование конфликта возможно только при признании его первопричин, одной из которых он назвал попытки втянуть Украину в НАТО. Лавров подчеркнул, что Европа стремится сорвать мирный процесс и оказывает давление на США, чтобы не допустить реального урегулирования. По его мнению, европейские лидеры пытаются занять место за столом переговоров, несмотря на свою конфронтационную позицию по отношению к России.

